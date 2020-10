Lazio, Hoedt scalpita: «Non vedo l’ora di cominciare!»

Hoedt non cede l’ora di tornare a vestire la maglia della Lazio anche in campo, ecco il suo messaggio su Instagram

Ha voluto la Lazio con ogni briciolo di volontà e ce l’ha fatta. Wesley Hoedt tornerà a vestire i colori biancococelesti. Il sorriso stampato in faccia, la maglia col numero 14 tra le mani e l’emozione come se fosse la prima volta. Ora il difensore dovrà far parlare il campo, intanto può ancora godersi i calorosi messaggi di amici e tifosi, gli stessi che ringrazia in una Instagram Story:

«Grazie per i vostri messaggi! Non vedo l’ora di iniziare».