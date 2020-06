Lazio, vacanze romane per Hoedt : «Meravigliosa, come sempre» FT

Lazio, concluso il soggiorno romano per Hoedt. Il messaggio del difensore, però, è sempre per i biancocelesti

Roma è la Lazio. Lo sa bene Hoedt che non perde occasione per tornare nella Capitale. Qualche giorno fa, infatti, aveva immortalato la vista mozzafiato del suo Hotel sul Colosseo, oggi è invece pronto a tornare a casa. Ma il messaggio è sempre per i biancocelesti: «La città più bella del mondo 🇮🇹🙌🏼 sei stato meraviglioso come sempre!🦅⚪️🔵».



E intanto, nei commenti, qualche tifoso lo richiama a Formello…