Lazio, Hoedt negli ottavi di Coppa Italia: segnò al Genoa 4 anni fa, giocava a sinistra

Lazio, Hoedt di nuovo agli ottavi di Coppa Italia: segnò al Genoa nel 2016/2017

La Lazio torna in campo giovedì sera alle 21.15 contro il Parma, e Wesley Hoedt tornerà a disputare una partita di Coppa Italia. Nella stagione 2016/2017 il difensore olandese fu decisivo negli ottavi della competizione per il 4-2 al Genoa. Al 30’ l’ex Anversa portò i capitolini sul 2-0 con un gran tiro dalla distanza, un siluro da fuori area che trovò l’angolino alla sinistra dell’allora portiere dei liguri Lamanna. Il Genoa di Ivan Juric riuscì a trovare il pareggio, un 2-2 in quattro minuti tra il quarantesimo e il quarantaquattresimo: prima Pinilla, poi Pandev contribuirono a rendere la ripresa appassionante, prima dell’ingresso di Sergej Milinkovic al quarto d’ora del secondo tempo. Il serbò riuscì a cambiare la partita, segnando il gol del nuovo vantaggio prima che Immobile chiudesse la partita al 74’. Hoedt giocò nella linea difensiva a tre con Patric e Wallace, ma giocava sul centro sinistra. Questa volta Inzaghi dovrebbe utilizzarlo come perno centrale, spostando Acerbi sul centro-sinistra.