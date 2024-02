Lazio, la hit sanremese di Annalisa diventa il nuovo coro della Curva Nord: arriva la reazione della cantante sui social

“E avanti Lazio, Lazio, Lazio parto anche se non so quando torno ma ho bisogno di tifare per te. Sto gridando, sto gridando, ti sostengo e non farò mai un passo indietro, di nuovo sopra a un treno“. “Sinceramente” la hit sanremese di Annalisa ha raggiunto e colpito tutti fino allo Stadio Olimpico di Torino dove per la prima volta la tifoseria della Lazio ha intonato il nuovo coro sulle note della canzone. Tra i tantissimi like al video, pubblicato dalla pagina Instagram di SportMediaset, infatti, è spuntato anche quello della cantante stessa a conferma dell’intuizione avuta dai supporter capitolini durante la sfida con i granata.