Lazio, Hernanes e Dias si rincontrano: reunion biancoceleste FOTO

Lazio, Hernanes e André Dias si rincontrano in Brasile: ecco lo scatto della reunion tra i due ex biancocelesti.

“Che bello rivederti, fratello!“: commenta così Hernanes l’incontro con André Dias. I due ex biancocelesti si sono rivisti in Brasile, non manca il selfie di rito condiviso con i followers del Profeta.

L’ex difensore oggi ha dato vita alla Life Academy Soccer, mentre Hernanes veste la maglia del San Paolo. Tra un impegno e l’altro, però, i due non rinunciano a una reunion in biancoceleste.