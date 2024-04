Lazio Hellas Verona, ecco quando partirà la vendita dei biglietti: data e orario. Tutti i dettagli in vista della prossima sfida

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di oggi sono in vendita i biglietti per la gara di campionato Lazio-Hellas Verona, in programma sabato 27 aprile alle ore 20:45. Di seguito il comunicato.

COMUNICATO– «Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL`ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA».

