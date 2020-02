Lazio Hellas Verona 0-0: cronaca e tabellino

Allo Stadio Olimpico, la diciassettesima giornata di Serie A 2019/2020 tra Lazio e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Termina 0-0 la partita infuocata tra Lazio e Verona: occasioni importanti da una parte e l’altra che non trovano la mossa giusta per fare male davvero. Un punto d’oro per i gialloblu e per i biancocelesti che accorciano le distanze dall’Inter.

1′ Inizia la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Verona.

14′ Luis Alberto prova il tiro – Lo spagnolo calcia in porta direttamente da calcio di punizione ma il pallone termina fuori.

16′ Ci prova il Verona – Strakosha salva il risultato prima su Veloso e poi su Borini che però si trova in fuorigioco.

19′ Lazio vicina all’1-0 – Caicedo passa di tacco a Immobile che salta il difensore e calcia in porta. Silvestri sicuro.

25′ Carica Lazio – Buona chance su calcio di punizione ma la conclusione di Luis Alberto termina ancora fuori.

33′ Caicedo cerca il gol – Il tiro rasoterra del numero 20 termina fuori di un soffio.

34′ Brivido Leiva – Il brasiliano dal limite dell’area calcia di potenza, la difesa del Verona devia in angolo.

36′ Miracolo di Silvestri – Luis Alberto prende la mira e scarica il tiro ma il portiere dell’Hellas fa una grande parata e manda in corner.

43′ Conclusione di Immobile – Ancora pericoloso il numero 17 che però questa volta non inquadra la porta e spedisce fuori.

44′ Lazio vicina al vantaggio – Luis Alberto colpisce il palo.+

45′ Inizia il secondo tempo con il risultato di 0-0.

48′ Ancora Immobile – Sul lancio in profondità di Milinkovic, Immobile blocca il pallone ma non riesce a controllarlo bene.

52′ Faraoni calcia alto – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Zaccagni, il numero 5 prova il tiro da fuori area ma calcia molto alto sulla traversa.

59′ Lazovic di prima – Il gialloblu prova il tiro di prima ma Strakosha la blocca in due tempi.

61′ Immobile ci prova di testa – Ciro prova il tiro di testa su un cross di Luis Alberto ma Silvestri la ferma con tranquillità.

64′ Di nuovo un palo – Luis Alberto prova il tiro potente da fuori area ma prende in pieno il legno alla destra di Silvestri.

’69 Spinge il Verona – Verre prova il destro ma la palla sfiora il palo e va fuori.

’84 Opportunità Lazio – Grandissima occasione biancoceleste con Immobile che tira sull’esterno della rete.

’85 Occasione Verona – Botta di Borini ma c’è la grande risposta di Strakosha che manda in angolo.

86′ Verona vicino all’1-0 – Borini tira ma Strakosha intercetta la sua diagonale.

88′ ANCORA LAZIO – Milinkovic è un passo dal vantaggio quando davanti a Silvestri tira ma il portiere gialloblu blocca tutto.

93′ Lazio a un passo dall’1-0 – L’ennesimo tiro di Luis Alberto viene intercettato da Silvestri che nega la gioia biancoceleste.

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi.

HELLAS VERONA (3-4-2-1) – Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Borini. All. Juric.

Arbitro: Abisso.

MARCATORI: –

AMMONITI: 23′ Kumbulla, 29′ Milinkovic, 77′ Jony, 80′ Radu, 86′ Rrahmani