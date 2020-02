MOVIOLA Lazio Hellas Verona: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A 2019/20: la moviola di Lazio Hellas Verona

A dirigere la sfida tra Lazio ed Hellas Verona, valida per la diciassettesima giornata di Serie A è Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Baccini. Il quarto ufficiale è Manganiello, mentre al VAR ci sono Pairetto e Fiorito.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

61′ Contatto in area – Caicedo cade in area ospite, il movimento però non sembra falloso: Abisso lascia giocare, nonostante le timide proteste della squadra di Inzaghi