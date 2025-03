Lazio, il club ricorda il giovane Guerini con un comunicato

Condividi via email

Lazio, il club biancoceleste ricorda con un toccante comunicato il giovane aquilotto venuto a mancare tre anni fa: ecco cos hanno detto

Il 24 Marzo non sarà mai un giorno qualunque per la Lazio e i suoi tifosi, visto che nel 2021 purtroppo è venuto a mancare il giovane biancoceleste Daniel Guerini. Il club capitolino ricorda il giovane talentino, scomparso in un tragico incidente stradale

COMUNICATO – Quattro anni fa una giovane aquila è volata in cielo. Il 24 marzo 2021, Daniel Guerini ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia, dei suoi compagni di squadra, dei suoi amici e di tutta la S.S. Lazio. Ricordi indelebili nella mente delle persone che gli hanno voluto bene: le stesse persone che, a quattro anni di distanza da quel tragico incidente, giorno dopo giorno tengono vivo e sempre più nitido il suo ricordo. Il tuo sorriso è la nostra vittoria. Ciao Guero