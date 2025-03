Lazio, Guendouzi sul proprio obiettivo:  «Voglio segnare di più. Lavoro ogni giorno per questo. Ecco quanti ne vorrei fare...»

Lazio, il centrocampista biancoceleste Guendouzi ha affermato quanti gol vorrebbe siglare ad ogni stagione: le sue parole

Matteo Guendouzi è uno dei protagonisti e dei giocatori chiave del centrocampo della Lazio. Il giocatore ex Arsenal si è ambientato rapidamente alla nostra Serie A e si è legato immediatamente ai colori biancocelesti, tanto da averne parlato molto bene nella sua conferenza stampa odierna.

In questa sede ha trovato tempo anche per raccontare alcuni aspetti personali ed, in questo caso, il numero di gol che vorrebbe segnare ogni stagione nel nostro campionato. Le sue parole:

«Lo spero, voglio segnare di più. Lavoro ogni giorno anche per questo ma la cosa più importante è regalare equilibrio tra difesa e attacco, ora, ad esempio, gioco un po’ più indietro per aiutare la squadra. So però di poter segnare più di 5 gol a stagione perché un centrocampista deve saper fare anche quello. La cosa fondamentale rimane quella di dare il massimo in ogni partita».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA A MATTEO GUENDOUZI