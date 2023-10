Lazio, Guendouzi e Kamada scalpitano per un posto da titolare: il piano di Sarri 

Guendouzi, Kamada e gli altri nuovi acquisti della Lazio scalpitano per un posto da titolare, Sarri studia un piano

Ci siamo, ultime ore d’attesa e poi la Lazio di Maurizio Sarri sarà finalmente in campo per l’attesissima gara contro l’Atalanta. Proprio in questi minuti infatti il tecnico sta scegliendo accuratamente i giocatori da schierare sul terreno di gioco dell’Olimpico, con un piano ben preciso: calibrare al meglio i minutaggi tra i propri uomini, intervallando i senatori ai nuovi arrivati.

Come riportato da Il Corriere dello Sport infatti, nel finale della gara di Champions contro il Celtic Guendouzi, Kamada, ma anche Castellanos e Isaksen hanno apportato un contributo fondamentale alla squadra capitolina. Ora, non a caso, proprio gli ultimi colpi del mercato scalpitano per una maglia da titolare e il tecnico avrà il suo bel da fare per “accontentare” tutti. Quel che certo è che la Lazio si prepara ad un vero Tour de force tra campionato e Champions e Sarri dovrà studiare un piano senza limiti di errori.