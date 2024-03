Lazio, Guendouzi convocato da Deschamps: la scelta del commissario tecnico, che ha scelto di convocare il centrocampista biancoceleste

Bella notizia arrivata in casa Lazio per Matteo Guendouzi, che viene convocato nella Francia dal ct Deschamps per i prossimi impegni.

Il centrocampista è stato chiamato per ovviare al forfait all’ultimo di Antoione Griezmann, che non sarà della spedizione per alcuni problemi fisici.