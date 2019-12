Lazio, il Guardian ti celebra dopo la vittoria sulla Juventus: «E se un terzo cavallo si fosse inserito nella corsa scudetto?»

«Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto guidano l’impennata della Lazio»: così si intitola l’articolo che da questo pomeriggio campeggia sul sito del The Guardian, il prestigioso quotidiano inglese. L’autrice – la popolare giornalista britannica Nicky Bandini – poi aggiunge: «Battere la Juventus potrebbe aver permesso a un terzo cavallo di entrare nella corsa allo scudetto in Serie A – con una ricchezza di attaccanti di qualità su cui puntare».

L’articolo è una celebrazione della vittoria con la Juventus, dal gol di Milinkovic – «Sergej aveva bisogno solo di uno sguardo per capire che fosse ora di iniziare a correre. Pochi dei 60 mila tifosi presenti allo Stadio Olimpico avrebbero potuto indovinare cosa stesse per accadere» – al peso specifico di Luis Alberto, passando per lo spessore dell’attacco, con Correa e Caicedo dietro a bomber Ciro Immobile. Tutti, anche quelli che l’anno scorso meno hanno mostrato le proprie carte, sono tornati al massimo

Uno stato di forma tale da permettere la domanda: «La sconfitta è costata alla Juventus la possibilità di tornare in cima alla classifica, dopo il pareggio dell’Inter con la Roma venerdì sera. Ma se avesse anche permesso a un terzo cavallo di inserirsi nella corsa allo scudetto della Serie A? La Lazio ora si trova a soli cinque punti dal primo posto e solo tre dietro i campioni in carica». Una prospettiva che, evidentemente, in Gran Bretagna non deve sembrare poi così folle. A Roma, intanto, si tengono saldamente i piedi per terra. Il destino si costruisce senza pensarci troppo, partita per partita.