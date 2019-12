Lazio, guarda che classifica: quarta per media punti in Europa

Lazio, la squadra di Simone Inzaghi è al quarto posto della speciale classifica di media punti nei cinque campionati europei

Una Lazio che fa divertire e sognare: le otto vittorie consecutiva hanno fatto arrivare la squadra di Inzaghi a quota 36 punti, a sei lunghezze di distanza dalla Juventus e dall’Inter con una partita in meno da recuperare contro il Verona il prossimo 5 febbraio. Il bottino biancoceleste ha il suo peso e se si prende in considerazione la miglior media punti nei cinque campionati europei più importanti, i laziali si trovano tra i primi cinque posti. In testa c’è il Liverpool con 52 punti conquistati in 18 partite, con una media di 2,89 a match. Poi c’è il Paris Saint Germain con 2,50; l’Inter e la Juventus a 2,47 e poi c’è la Lazio a 2,25 a dimostrazione del grande percorso che sta facendo.