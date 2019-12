Lazio, guarda che Kiyine: sua la doppietta col Pordenone

Lazio, uno dei papabili nomi del calciomercato Kiyine segna la doppietta contro il Pordenone nel match di Serie B di oggi

Il 2019 sta per volgere al termine e si pensa già alla sessione di calciomercato di gennaio prossimo. Uno dei nomi che sta circolando da qualche tempo è quello di Sofian Kiyine, in prestito alla Salernitana ed è sempre più probabile un suo ritorno a Formello. Nonostante le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Piero Ventura che ha smentito una sua partenza, il nome dell’ex Chievo è sempre legato a doppio filo con i biancocelesti. Nella partita di oggi contro il Pordenone il giovane Kiyine ha segnato una doppietta, rifilando un poker alla squadra avversaria. Con questi due gol il giovane della Salernitana è a quota sette gol, capocannoniere assoluto della squadra.