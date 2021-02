Lazio, Groupama scelto come Premium Partner. L’annuncio del club

La nota società assicurativa Groupama è il nuovo Premium Partner della Lazio. Ecco l’annuncio della società su Twitter

L’annuncio è di pochi minuti fa: la Lazio si affida a Twitter per comunicare ai tifosi che il nuovo Premium Partner è la società assicurativa Groupama. La soddisfazione del club nel posto Twitter: « Groupama ha scelto di essere al fianco del nostro club come Premium Partner per supportare la passione di milioni di tifosi per lo sport più seguito di sempre!».