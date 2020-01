Lazio, Gregucci: «Capitolini presenti più che mai nella corsa Scudetto»

Angelo Gregucci, ex Lazio, è intervenuto per esprimersi sul momento in casa biancoceleste

Angelo Gregucci, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della situazione in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto:

«Sono convinto che l’Inter lotterà fino alla fine con la Juve per lo Scudetto, la variabile impazzita sarà la Lazio. I biancocelesti hanno un centrocampo fortissimo, frutto di una programmazione che parte da lontano. In questo caso gli uomini hanno condizionato le idee».