Lazio, Gregucci: «La squadra gioca bene ma raccoglie poco. Torino? Ha qualche problema…»

L’ex Lazio Angelo Gregucci è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per esprimersi, in particolare, sul match contro il Torino

L’ex Lazio Angelo Gregucci è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale alla vigilia della sfida contro il Torino. L’allenatore, con alle spalle un’esperienza nella Capitale come difensore della rosa biancoceleste, si è soffermato sul match di domani, oltre che sul momento che la squadra di Inzaghi sta vivendo: «La Lazio ormai è abituata a lottare per l’Europa, mentre il Torino paga l’eliminazione estiva dai preliminari di Europa League, quando inizi la stagione prima vai in difficoltà. La squadra di Mazzari ha qualche problema, con alcuni giocatori fondamentali come Iago Falque ancora lontano dalla forma migliore. La Lazio gioca bene ma raccoglie poco, come dimostrano le sconfitte di Ferrara e Glasgow. Non sta capitalizzando al meglio le occasioni ma gioca bene. Il ciclo Inzaghi non è finito, la manovra si sviluppa ancora con qualità grazie a Luis Alberto e Milinkovic. Ci sono tante soluzioni poi per andare in porta, con Immobile unico nell’attaccare gli spazi. La Lazio ha un potenziale importante, deve solo consolidarsi nella lotta Champions».