Lazio, Gregucci: «Questi 120 anni importanti, oggi i biancocelesti se la giocano con chiunque»

Lazio, le parole dell’ex Gregucci sui 120 anni dei biancocelesti e anche sui prossimi impegni della squadra di Inzaghi

I festeggiamenti sono alle spalle, l’attenzione adesso è tutta per l’importante sfida di domani contro il Napoli di Gattuso. L’ex biancoceleste Gregucci è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole.

«Mi porto dentro tante cose del mio percorso alla Lazio, lungo e intenso. Ho vissuto la pressione del -9, arrivammo a quella partita contro il Campobasso con tanta pressione ma avevamo uomini di valore assoluto, non potevamo fallire. Ricordo ancora il traffico sulla Roma-Napoli per venirci a tifare durante lo spareggio del San Paolo. Ora la musica è cambiata, si vincono i trofei. Questi 120 anni sono importanti, parliamo di una società antica. La squadra di Inzaghi oggi se la gioca con chiunque, nessuno è riuscito a battere due volte in 15 giorni la Juventus. Mi hanno sempre associato alla Lazio, una cosa della quale vado fiero».