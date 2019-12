Lazio, il graffio della Pantera: Caicedo letale con 7 tocchi

Lazio, Felipe Caicedo è un cecchino: il giocatore ha la media di 7 tocchi prima di andare in porta e gonfiare la rete

7 tocchi per fare male agli avversari. 7 tocchi per essere letale. La Pantera ha sfoderato gli artigli: Felipe Caicedo è l’asso nella manica di Simone Inzaghi. Lanciato in campo sempre a gara in corso, l’ecuadoriano è stato decisivo sia contro il Sassuolo che contro la Juventus, gonfiando la rete nei minuti finali. Ciò che incuriosisce, però – come riporta il Corriere dello Sport – è la freddezza con cui il giocatore arriva a bucare la rete: pochi tocchi e c’è l’esultanza.

10 palloni giocati nella trasferta di Reggio Emilia, solo 4 nella magica notte dell’Olimpico: 1 gol a partita. Felipe Caicedo ha definitivamente cancellato quel pallonetto di Crotone…