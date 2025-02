Lazio, i tre spunti del ko di Coppa Italia: mal di gol, trasferte e scontri diretti, serve un cambio di rotta

Lazio, mal di gol, difficoltà fuori casa e negli scontri diretti: i tre punti su cui riflettere dopo il ko in Coppa Italia

La Lazio tornata dalla eliminazione di Coppa Italia, al netto dei torti arbitrali, si porta con se tre punti su cui è necessario riflettere e che, come riportato dal Messaggero, sono gli scontri diretti, le trasferte e la difficoltà a segnare.

A cominciare sul primo punto, la Lazio in questa stagione contro le big ha rimediato in tutte le competizioni 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte: nelle squadre della parte sinistra della classifica solo la Roma – nona – ha fatto peggio. In trasferta poi la squadra fatica: delle 9 sconfitte stagionali ben 7 sono arrivate lontane dall’Olimpico e non per una questione di identità della squadra, ma piuttosto dell’incisività. E proprio l’incisività e la concretezza della squadra in questo momento spaventanto, visto che nelle ultime due uscite tra Venezia e Inter la squadra non è riuscita a segnare.