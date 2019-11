Lazio, gol più assist: il trio capitolino incanta

Il trio della Lazio sta facendo davvero faville in questa stagione

I tre tenori biancocelesti stanno impressionando e incantando tutti a suon di ottime prestazioni. Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, la statistica riguardante la somma dei gol e degli assist evidenzia un fatto chiaro: Immobile, Luis Alberto e Correa occupano il podio.

IL PODIO – Al primo posto troviamo Luis Alberto-Immobile, lo spagnolo ha servito ben 4 passaggi vincenti al bomber partenopeo. Al secondo posto si piazzano Luis Alberto-Correa, per El Tucu sono stati tre invece gli assist al bacio. Il terzo posto continua a essere a tinte biancocelesti, con i 3 suggerimenti di Immobile per il compagno di attacco argentino. In Serie A solamente la coppia Duncan-Berardi ha insegue i talenti laziali, con 3 combinazioni finite in rete. Inoltre, la Lazio detiene il secondo miglior attacco con 30 gol, e ben 24 di questi sono stati segnati con assist. Per quanto riguarda questo dato. la squadra di Inzaghi si piazza al vertice.