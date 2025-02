Lazio, i gol dalla panchina il tesoro di Marco Baroni: nessuno come i biancocelesti nei top 5 campionati europei

Lazio, i gol dalla pancina l’arma in più della squadra di Baroni: nessuna squadra in Europa ha fatto più reti con i cambi

Anche contro il Monza la Lazio ha trovato i gol della vittoria dalla panchina, con la doppietta di Pedro e quello di Dele-Bashiru. Come riportato dal Corriere della Sera, le reti arrivate con le sostituzioni sono già 13, il numero più alto della storia biancoceleste.

Non solo: la capacità di Baroni di far rendere al massimo anche chi entra a partita in corso mettono la squadra al primo posto nei top 5 campionati europei: solo l’Atletico Madrid ha pareggiato i numeri della Lazio. In questa speciale classifica ovviamente la prima pagina è per Pedro, capocannoniere con quattro reti segnate entrando a partita in corso.