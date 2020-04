Lazio, la società ricorda il bellissimo gol di Hernanes contro la Roma

Lazio, la società tramite un video su Instagram, ha voluto ricordare il gol di Hernanes nel derby giocato esattamente 7 anni fa

In questa situazione di emergenza difficile per tutti, per tirarci su il morale, la società biancocelste tramite il profilo ufficiale Instagram, da alcuni giorni sta postando i ricordi più belli legati alla Lazio. Oggi è il turno dello spettacolare gol di Hernanes contro la Roma nel derby dell’ 8 aprile 2013, esattamente 7 anni fa.

Finta di tiro con il destro e pallone portato sul mancino, il numero 8 lascia poi partire un missile che si insacca sotto l’incrocio dei pali, imparabile per Stekelenburg. Sicuramente è uno dei gol più belli che sono stati segnati in un derby negli ultimi 10 anni.