Lazio, quanti gol in casa: a segno per 18 gare di fila all’Olimpico

La Lazio continua a vincere e a segnare all’Olimpico: contro il Benevento sono 18 partite consecutive. Hanno fatto meglio solo in due

Una vittoria importantissima per la Lazio, che continua a lottare per la conquista del quarto posto. Quella col Benevento è stata una gara molto difficile, con ben 8 gol in totale. I biancocelesti ne hanno realizzati 5, continuando la lunga striscia positiva in casa.

Infatti, come riportato da Lazio Page su Twitter, la squadra di Simone Inzaghi va a segno da ben 18 gare di fila tra le mura dell’Olimpico. Solamente due squadre in Europa hanno fatto meglio dei capitoloni: si tratta del Barcellona e del Bayern Monaco, in rete rispettivamente per 26 e 20 partite.