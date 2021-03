Lazio, il goal di Caicedo all’84’ ti fa volare in borsa

Come riportato da Calcio e Finanza, il goal di Caicedo contro il Crotone ha fatto aumentare le quotazioni in borsa della Lazio

Non solo i 3 punti in classifica. Secondo quanto riportato dalla testata Calcio e Finanza, il goal di Felipe Caicedo in Lazio-Crotone di questo pomeriggio avrebbe rialzato le quotazioni in borsa del club biancoceleste.

Si legge: «La rete di Caicedo all’83’ di gioco (..) ha risollevato il titolo – titolo in borsa della Lazio, ndr -, che al termine dell’incontro è cresciuto fino a 1,15 euro ad azione con un’impennata finale che è giunta al termine della partita quando poi il risultato era assicurato. La giornata si è dunque chiusa con un +1,59% per il club biancoceleste, con capitalizzazione di mercato pari a 76,45 milioni di euro».