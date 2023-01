Patric, lo spagnolo pubblica sui social un post e augura ai suoi follower e ai tifosi della Lazio un sereno 2023

Il 2022 è ormai andato in archivio, e l’anno che è appena iniziato sarà per la Lazio non solo pieno di impegni, ma si augura che diventi pieno di soddisfazioni. Ad unirsi agli auguri social c’è anche Patric, il quale pubblica a riguardo una stories su Instagram.