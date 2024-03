Lazio, si attendono le decisioni del Giudice Sportivo: quanto rischiano Marusic e Guendouzi, espulsi nel match con il Milan

Arriveranno soltanto martedì le decisioni del Giudice Sportivo, in merito alla gara tra Lazio e Milan, che ha visto ben 3 espulsi nelle fila biancoceleste.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, rimangono tutte da valutare le situazioni legate ad Adam Marusic e Matteo Guendouzi, entrambi espulsi per rosso diretto. Il montegrino rischia due turni di stop, per espressioni ingiuriose contro il direttore di gara. Nel caso del centrocampista invece, i turni dovrebbero essere 3 per condotta violenta, ma essendo arrivata in un’azione di gioco, potrebbero scendere a 2.