Lazio, giorni decisivi per il rinnovo di Inzaghi

Il tecnico biancoceleste ha un contratto fino al 30 giugno e aspetta una chiamata.

Eccola la settimana di Simone Inzaghi. Quella del tanto atteso incontro con la società per prolungare il proprio rapporto con la Lazio. Lotito e il direttore sportivo Tare erano stati chiari in merito ai tempi: il rinnovo del tecnico sarebbe stato un argomento da trattare dopo la chiusura del calciomercato. La sosta per le nazionali doveva rappresentare l’occasione ideale, ma di chiamate per il momento neanche l’ombra. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e si parla di un rinnovo annuale con opzione sulle due stagioni successive. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.