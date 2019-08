Lazio, Giorgio Sandri in visita al Lazio Club New York – FOTO

Giorgio Sandri, padre di Gabriele, è andato al Lazio Club New York: il post e la foto pubblicata sui profili social del gruppo

E’ indubbio, il popolo della Lazio continua a ricordare Gabriele Sandri, il tifoso biancoceleste che ha perso la vita più di dieci anni fa per mano del poliziotto Spaccarotella. Negli anni è stato eccezionale il sostegno dato dai sostenitori capitolini e ricevuto dalla famiglia. Il padre di ‘Gabbo’, Giorgio, è attualmente in vacanza a New York. Tappa fissa, come tanti giocatori della Lazio nel corso della permanenza nella ‘Grande Mela’, quella del Lazio Club. Lo stesso gruppo, sui propri profili social, ha pubblicato la foto insieme a Giorgio Sandri, scrivendo: «Che onore aver avuto Giorgio Sandri insieme a noi! Gabbo uno di noi».