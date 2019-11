Lazio, Giordano: «Vavro? Come Wallace, abbiamo buttato 12 milioni…»

Bruno Giordano, dopo la gara tra Lazio e Cluj, ha commentato le prestazioni dei nuovi acquisti Vavro, Jony ed Adekanye

Sulle frequenze di Radiosei, l’ex giocatore della Lazio, Bruno Giordano, ha commentato la gara di ieri contro il Cluj ed analizzato i nuovi acquisti: «Quella di ieri è stata una gara mediocre, se non ci fosse stato Luis Alberto credo che i giocatori si sarebbero date delle testate. Meno male che c’era lui a farci vedere un po’ di calcio. Vedere il Cluj ieri ha generato ancora più rabbia. Passeranno il turno, noi potevamo farlo anche con le seconde linee».

«Ho visto miglioramenti da parte di Vavro. L’ho visto più sereno e meno istintivo. ieri mi è piaciuto leggermente di più. Piano piano penso possa scalare qualche posizione, anche se è chiaro che dal punto di vista della struttura non era quello che serviva alla Lazio. Wallace era allo stesso livello, come tipologia abbiamo buttato 12 milioni di euro. Per quanto riguarda Adekanye, va detto che ha giocato la prima partita da titolare tra i professionisti, va promosso solo per questo. Jony, invece, poca roba. Credo che si stia troppo calando nel ruolo di quinto, l’ho visto anche più spento rispetto ad inizio stagione».