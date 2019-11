Bruno Giordano ha parlato della straordinaria vittoria di ieri sera

Bruno Giordano, ex bomber della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della vittoria di ieri sera.

PARLA GIORDANO – «Ciro? Parlano i numeri, poi in questo momento quello che tocca diventa oro. Bravo Lazzari nel cross, calibrato bene e di qualità. La Lazio è letale quando le squadre sono lunghe, con la velocità e la tecnica dei suoi interpreti diventa micidiale. Quando ho visto le squadre stanche ho avuto la sensazione che i biancocelesti avrebbero avuto l’occasione giusta per vincerla. Forse con questo Milan poteva soffrire meno, ma c’è stata una prestazione da grande squadra, ha colpito quando doveva colpire dando il colpo di grazia ai rossoneri. Lazio brava a rientrare in corsa quando la stagione sembrava potesse finire nell’anonimato».