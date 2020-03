Lazio, Giordano: «Il più forte fra Milinkovic e Pogba? Sergej ha ancora da dimostrare»

L’ex biancoceleste si è espresso in merito al dilemma di mercato, dicendo la sua sul numero 21 che sta regalando emozioni ai tifosi

L’emergenza sanitaria ha bloccato la Serie A e quasi tutti i campionati europei: in questi giorni quindi si pensa molto ai possibili movimenti di calciomercato che potrebbero attuarsi nella sessione estiva. Grande dilemma è quello che c’è a centrocampo: Paul Pogba o Sergej Milinkovic?

Bruno Giordano ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio:

«Pogba non è un giocatore qualsiasi, ha vinto un Mondiale da protagonista, dimostrando di poter fare bene sia in Serie A che in Premier. Milinkovic invece deve ancora esprimere tutte le sue potenzialità, anche a livello europeo».