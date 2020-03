Lazio, Giordano: «Luis Alberto è il barometro della squadra»

Bruno Giordano si è espresso ieri sera sull’emittente romana per elogiare il numero 10 della Lazio che regala solo gioie

Luis Alberto contro il Bologna a dato dimostrazione delle sue infinite qualità tecniche, segnando, facendo assist e contribuendo allo spettacolo con numerose giocate.

Ieri sera, ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano è intervenuto per parlare del giocatore dello spagnolo: «Luis Alberto è l’uomo barometro della Lazio. C’è una squadra con lui e una senza di lui. Gli riesce ogni cosa e questo gli permette anche di dare una mano concreta in copertura. I grandi giocatori non li puoi annullare, al massimo puoi limitarli. Adesso gli avversari hanno anche paura di affrontarlo, perché può farti fare una brutta figura».