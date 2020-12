Lazio, Giordano consiglia: «Dopo Inzaghi? Meglio Juric di De Zerbi»

Bruno Giordano, ex bomber della Lazio, ha parlato del futuro della panchina biancoceleste ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole

Bruno Giordano, ex bomber della Lazio cresciuto nelle fila dei biancocelesti, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del futuro della panchina biancoceleste.

«Il campionato è così anomalo che dietro ogni angolo si nasconde qualche pericolo. Nessuno può fare a meno dei titolari in questa stagione, nemmeno la Juventus. Per questo, con un calendario così particolare, le insidie possono essere ovunque. A questo punto del campionato le big posso prendere un certo distacco. Penso però che non saranno le solite due o tre squadre a contendersi il titolo, ma mi aspetto che saranno cinque o sei. Se saranno i bianconeri a vincere, non saranno con il solito largo anticipo ma con a poche giornate dal termine. Lazio? Non so se Inzaghi andrà via, in tal caso più che Zerbi vedrei bene Juric conoscendo la piazza».