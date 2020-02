Lazio, presente Milinkovic a centrocampo nella formazione settimanale di 433: unico rappresentante della Serie A

Impetuosa, straripante ed elegante. Non basta tutto questo a descrivere la straordinaria prestazione di Milinkovic-Savic di domenica sera contro l’Inter. Non solo il gol del 2-1 finale, ma anche giocate di classe e gestione eccellente del pallone, decisivi per piegare la formazione nerazzurra.

Grazie a questa prestazione, il centrocampista della Lazio è stato inserito nella formazione settimanale dal portale 433, come unico rappresentante della Serie A. Una scelta obbligata, questa, frutto di una gara che ha incantato il popolo laziale e non solo.