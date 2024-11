Lazio, senti Gila: «Tra vent’anni vorrei essere ricordato come Nesta»

Lazio, Mario Gila punta in alto e mette nel mirino una leggenda del club biancoceleste del calibro di Alessandro Nesta

Mario Gila ha le idee chiare, vorrebbe entrare nei cuori dei tifosi della Lazio. Punta in alto e cita Alessandro Nesta calciatore cresciuto e che si è consacrato in biancoceleste, vincendo trofei con la fascia al braccio prima di passare al Milan.

LE PAROLE DELLO SPAGNOLO – «Tra vent’anni vorrei essere ricordato come Nesta, un po’ diverso come stile. Però che i tifosi sentano di aver marcato un’epoca. Nesta era ragazzino ed è andato via come uomo, tutti lo amano e lo stimano»