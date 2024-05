Lazio, Gila tenta il recupero con l’Inter: il rientro non è scontato. La situazione in vista della prossima sfida di campionato

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Gila si sta allenando a singhiozzo, ieri è rimasto di nuovo a riposo dopo la seduta svolta in gruppo martedì pomeriggio. Tenta il recupero per la trasferta della Lazio con l’Inter, dovrebbe centrarlo anche se il rientro non va considerato scontato.

Ieri si è preferito gestirlo per non rischiare controindicazioni muscolari. Già la scorsa

settimana si era riaggregato (venerdì) per poi saltare la rifinitura e non apparire tra i

convocati con l’Empoli. Ha smaltito la lesione all’adduttore sinistro.