Lazio, Gila non molla: lo spagnolo si allena anche in vacanza -VIDEO. Il difensore biancoceleste ha deciso di non staccare del tutto e di tenersi in forma

Mario Gila non è partito per il ritiro di Auronzo insieme alla squadra per l’Europeo Under 21 con la Spagna. Il difensore della Lazio ora si sta godendo le vacanze alle Maldive, ma ha deciso di non staccare del tutto e di tenersi in forma. Di seguito il video degli allenamenti pubblicato sul suo Instagram:

