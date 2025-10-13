Lazio, quel giocatore è imprescindibile per Sarri: lo dicono i numeri

Lazio, Mario Gila simbolo di continuità in un reparto falcidiato dagli infortuni. E lo spagnolo resta il pilastro dei biancocelesti

Tra amuleti, scaramanzie e un pizzico di ironia, in casa Lazio serve davvero un po’ di fortuna. La squadra di Maurizio Sarri ha dovuto fare i conti con una lunga serie di assenze tra squalifiche, affaticamenti e infortuni muscolari che hanno messo a dura prova soprattutto il reparto difensivo. In un contesto così complicato, c’è però un giocatore che non ha mai vacillato: Mario Gila, diventato il vero punto fermo della retroguardia biancoceleste.

Il difensore spagnolo è l’unico calciatore di movimento della Lazio ad essere partito titolare in tutte le sei giornate di campionato disputate finora. Insieme al portiere Ivan Provedel, è l’unico a non aver mai lasciato l’undici iniziale scelto da Sarri. Prima in coppia con Provstgaard, poi al fianco di Romagnoli, Gila ha sempre risposto presente, garantendo solidità, concentrazione e personalità in un momento in cui la Lazio aveva bisogno di certezze.

L’unica volta in cui ha lasciato il campo è stata a Marassi, contro il Genoa, nei minuti finali di una gara già chiusa nel risultato. Sei minuti di riposo che non cancellano però la sua costanza e il suo spirito di sacrificio. Gila è infatti diventato un esempio di affidabilità e determinazione, qualità che hanno convinto Sarri a considerarlo un titolare a tutti gli effetti.

La stagione di Gila è iniziata nel migliore dei modi, a differenza dei suoi compagni di reparto. Gigot e Patric si sono fermati per problemi fisici nelle prime settimane, mentre Romagnoli ha dovuto scontare due giornate di squalifica e solo a settembre è tornato pienamente disponibile. In questo contesto, la Lazio ha trovato nel giovane spagnolo una risorsa preziosa, capace di dare equilibrio alla linea difensiva sin dal debutto contro il Como.

Gila, inoltre, punta a sfruttare questo periodo positivo anche in chiave personale. Dopo la convocazione ricevuta a marzo con la Nazionale spagnola, il difensore sogna di riconquistare la fiducia del ct Luis de la Fuente. Le sue prestazioni con la Lazio, solide e continue, potrebbero riaprire le porte della Roja.

In un momento di emergenza e incognite, Mario Gila rappresenta per la Lazio una certezza: un esempio di professionalità, costanza e spirito di squadra che racchiude alla perfezione lo stile voluto da Sarri.