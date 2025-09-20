Lazio, Gigot operato in Francia: ecco la strategia e scenari di calciomercato

Lazio, il difensore Gigot operato in Francia: ecco la strategia e scenari di calciomercato per il futuro

Samuel Gigot, difensore centrale francese classe 1993, ex capitano dello Spartak Mosca e arrivato alla Lazio nell’estate 2023, è stato sottoposto a un intervento chirurgico che dovrebbe porre fine a una lunga serie di problemi fisici. L’operazione, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, rappresenta una notizia positiva per il club biancoceleste, soprattutto in ottica futura.

Un giocatore fuori dal progetto tecnico di Sarri

Gigot non rientra nei piani di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio dal 2021 e noto per il suo calcio offensivo e organizzato. Già nella scorsa sessione estiva di calciomercato, la società capitolina aveva manifestato l’intenzione di cederlo, ma le sue condizioni fisiche ne hanno bloccato la partenza.

Un calvario fisico durato mesi

Inizialmente, lo stop del difensore era stato attribuito a una lombosciatalgia. Successivamente, sono emersi problemi all’anca e, infine, alla caviglia. Una sequenza di infortuni che ha impedito a Gigot di trovare continuità e di mettersi in mostra, riducendo così l’interesse di potenziali acquirenti.

L’operazione e la riabilitazione in Francia

L’intervento chirurgico, eseguito nei giorni scorsi, ha avuto l’obiettivo di risolvere definitivamente le problematiche fisiche. Ora Gigot proseguirà il percorso di riabilitazione in Francia, con l’obiettivo di tornare in piena forma entro l’inizio del 2025.

Prospettive di mercato per gennaio

La Lazio spera che il recupero completo del giocatore possa facilitare una sua cessione nella sessione invernale di calciomercato. Un’eventuale partenza libererebbe spazio nella rosa e nel monte ingaggi, consentendo al club di intervenire per rinforzare altri reparti.

Un futuro da scrivere

Per Gigot, l’operazione rappresenta una sorta di “nuovo inizio”. Se riuscirà a recuperare la condizione fisica ottimale, potrà rilanciare la propria carriera, sia in Serie A che in altri campionati europei. Per la Lazio, invece, si tratta di un passaggio fondamentale per risolvere una situazione che si protrae da mesi e che ha condizionato le strategie di mercato.