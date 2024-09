La Lazio con Gigot trova esperienza e maturità, che saranno utili alla squadra di Baroni nel reparto difensivo ma non solo

La Lazio ha concluso il mercato con l’arrivo di Samuel Gigot dal Marsiglia. Giocatore difensivo ma molto duttile, capace di essere molto attivo anche in fase offensiva. Esperienza e maturità non mancano per il giocatore francese che ha iniziato la carriera professionistica in Belgio per poi passare allo Spartak in Russia.

Lì è stato tra i calciatori più amati della squadra per i tre gol rifilati nei derby a Dinamo e Cska di Mosca. A 29 anni il trasferimento al Marsiglia e il sogno di giocare al Vélodrome si realizza. Nonostante fosse divenuto capitano di quella squadra, con l’approdo di De Zerbi sulla panchina Gigot viene messo fuori squadra. L’interessamento della Lazio non ha lasciato dubbi: Gigot vorrà lasciare il segno in biancoceleste.