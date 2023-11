Lazio, il giallorosso Pagano: «Derby? Prima lo Slavia. Trovo ingiusta una cosa» 

Altro che derby con la Lazio, la Roma pensa prima esclusivamente al match con lo Slavia Praga, parola del giovane Pagano

Non ha dubbi il giovane giallorosso Riccardo Pagano. Il centrocampista classe 2004 della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Slavia Praga, confermando come il club sia focalizzato sul prossimo match di Europa League e non sul successivo derby con la Lazio.

PAGANO SUL DERBY – «Noi siamo completamente concentrati sullo Slavia e penso che non sia giusto parlare del derby. Domani daremo tutto per vincere questa partita e al derby ci penseremo da venerdì».