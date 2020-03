Lazio, Ghirelli: «Allenamenti? Non sono d’accordo, adeguiamoci tutti»

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato la scelta della Lazio di riprendere gli allenamenti

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha commentato la scelta della Lazio di riprendere gli allenamenti il prossimo 23 marzo. Ecco le sue parole, in un’intervista a Sportitalia:

«Noi in quanto Lega Pro abbiamo ascoltato i pareri anche delle autorità sanitarie, la salute in questo caso è al primo posto, il calcio va nettamente dietro. E per i ragazzi piccoli bisogna assicurare ancora maggior prudenza, una difesa netta, sono il futuro e vanno salvaguardati. Non concordo a esempio con la scelta di Lotito di far riprendere alla Lazio gli allenamenti: c’è la federazione medico-sportiva che ha dato direttive, adeguiamoci».