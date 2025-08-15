Lazio, le gerarchie di Sarri prendono forma: Guendouzi e Cancellieri protagonisti del precampionato

Lazio, dal test di Como alla sfida contro l’Atromitos, il tecnico biancoceleste definisce ruoli e minutaggi: ecco chi ha convinto di più

Dall’esordio stagionale al “Sinigaglia” di Como fino all’ormai imminente sesta amichevole, in programma sabato a Rieti contro l’Atromitos, Maurizio Sarri ha avuto modo di mettere alla prova il suo gruppo in maniera approfondita. Cinque test già disputati, tra esperimenti tattici e assenze per infortunio, hanno permesso al tecnico della Lazio di delineare le prime gerarchie interne, sia a livello di formazione che di minutaggi in vista della prossima Serie A.

In mezzo al campo, il quadro appare già piuttosto chiaro: i due perni sembrano essere Fisayo Dele-Bashiru e Mattéo Guendouzi. Il francese, con 313 minuti disputati, guida la classifica interna dei minuti giocati in precampionato, seguito a ruota da Matteo Cancellieri con 303 minuti. Terzo posto proprio per Dele-Bashiru (256’), a conferma della fiducia che Sarri sta riponendo nel centrocampista arrivato in estate.

Cancellieri, autentica rivelazione del ritiro, ha sfruttato ogni occasione per mettersi in luce. Il suo rendimento costante e la duttilità offensiva lo hanno reso uno degli elementi più utilizzati, ma il rientro di Gustav Isaksen potrebbe riaprire le gerarchie nel reparto avanzato.

Guardando agli altri reparti, tra i portieri resta vivo il ballottaggio: Provedel è al momento il più impiegato (243’), ma Mandas non è lontano (170’). In difesa, Romagnoli (246’) e Tavares (247’) guidano la graduatoria dei minuti, seguiti da Gila (247’) e Marusic (256’), segno di un reparto già ben definito nelle scelte.

A centrocampo, oltre a Guendouzi e Dele-Bashiru, spiccano Rovella (239’) e Cataldi (219’), mentre Vecino e Provstgaard hanno superato quota 200 minuti. In attacco, oltre al già citato Cancellieri, spazio importante per Castellanos (244’), Zaccagni (224’) e Pedro (212’).

Restano invece fermi a quota zero minuti Patric, Pinelli, Isaksen e Sana Fernandes, in attesa di recupero o di una chance per mettersi in evidenza.

Il test contro l’Atromitos offrirà ulteriori indicazioni a Sarri, che sembra già aver tracciato le linee guida per l’avvio di campionato. Le scelte sul minutaggio, infatti, lasciano intravedere una Lazio con un’ossatura ben precisa, pronta a partire con gerarchie chiare e interpreti collaudati