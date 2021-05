Lazio Genoa, Sky o DAZN? Ecco dove vedere il lunch match

Alle 12.30 scenderanno in campo Lazio e Genoa nella gara valevole per la 34esima giornata di Serie A: ecco dove vederla

Una partita fondamentale per il finale di stagione della Lazio, a caccia dei tre punti per continuare a lottare nella corsa al quarto posto. I biancocelesti se la vedranno all’Olimpico contro il Genoa, nella gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A: ecco dove vederla.

Il lunch match delle 12.30 verrà trasmesso dalla piattaforma DAZN Italy e sul canale DAZN1 Italy, disponibile anche su Sky GO.