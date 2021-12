Lazio Genoa: Felipe Anderson provato falso 9

Domani la Lazio affroterà il Genoa. Immobile ha saltato la rifinitura per un problema gastointestinale, Felipe Anderson provato falso 9

Domani la Lazio affroterà il Genoa per il match valido per il diciottesimo turno di campionato. Immobile ha saltato la rifinitura per un problema gastointestinale. Sarri ha quindi valutato eventuali alternative:

Oggi pomeriggio si è mosso Felipe Anderson come falso nueve di scorta: il brasiliano è stato schierato al centro di uno dei due tridenti (dall’altra parte Muriqi), potrebbe essere impiegato in quella posizione in caso di forfait pesante da parte di Immobile.