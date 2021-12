Esultanza polemica, Acerbi si scusa: «Gesto sbagliato» – VIDEO

Dopo l’esultanza polemica in occasione del gol del 2-0 nel match contro il Genoa, Francesco Acerbi si è scusato sui social

Prima l’esultanza, poi le scuse. Francesco Acerbi che, in occasione del gol del 2-0 nel match contro il Genoa, ha esultato in maniera polemica portandosi il dito davanti alla bocca, per zittire i tifosi critici, s’è preso qualche ora di tempo per riflettere, ma poi si è scusato sui social:

Con un video pubblicato su Instagram, il difensore della Lazio, ha ammesso di aver fatto un gesto sbagliato: «Ciao a tutti! Questa sera ho fatto un gesto sbagliato, è stato dettato unicamente dall’adrenalina, non per mancanza di rispetto. Mi dispiace, ma sapete quanto ci tenga alla Lazio, ai tifosi, al mondo Lazio. Vi mando un grande abbraccio, sempre forza Lazio. Buonanotte»