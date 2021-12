Acerbi: «Dobbiamo dare una svolta al campionato, sull'esultanza...»

Acerbi ha parlato a Dazn nel post partita di Lazio Genoa, match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Le sue parole

ESULTANZA POLEMICA – «Me ne frega meno di niente, fa parte del nostro lavoro. Per fortuna che la gente non sa cosa succede nello spogliatoio, è giusto così. Con i giocatori che abbbiamo e con l’allenatore che abbiamo normale non essere contenti del decimo posto. Un momento difficile da cui dobbiamo uscire, ce la stiamo mettendo quasi tutta»

VITTORIA – «Vincere fa sempre bene. meglio vincere che giocare bene. Dobbiamo dare una svolta al nostro campionato. L’impegno c’è sempre siamo ancora un po’ ingombranti di testa. Abbiamo cercato di seguire le idee di Sarri, giusto che si sia arrabbiato per il mancato clean sheet Adesso vinciamo anche a Venezia»

TIFOSI – «Si, già col Covid non c’era nessuno. Adesso ce ne sono cinque mila, accontentiamoci di questi»