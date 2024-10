Lazio Genoa, Marusic ha un messaggio: per i tifosi biancocelesti

Lazio Genoa, Adam Marusic lancia un messaggio ai tifosi biancocelesti che saranno presenti domani allo Stadio Olimpico di Roma

Adam Marusic in vista di Lazio-Genoa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club nel corso di ‘match program’. Con l’infortunio di Lazzari è tornato a giocare titolare con Juventus e Twente, fornendo prestazioni convincenti. Il montenegrino ha mandato un messaggio ai tifosi che domani saranno presenti allo Stadio:

VINCERE PER I TIFOSI – «Fondamentale vincere per noi in Europa League. Con il Genoa sarà difficile, non sono messi bene in classifica, ma ai nostri tifosi vogliamo regalare un’altra vittoria»